Michael Woods nieuwe bergkoning: “Wout Poels was heel sterk”

Michael Woods moest er een felle strijd met Wout Poels voor uitvechten, maar de Canadees van Israel Start-Up Nation mag vandaag in de bergetappe naar Andorra la Vella wel de hele dag in de bolletjestrui rijden.

De etappe naar Quillan gisteren begon met een levendige strijd om de vlucht van de dag, die ruim tachtig kilometer duurde. Uiteindelijk kwam een kopgroep tot stand met daarbij Woods en Poels. “Vanaf dat moment probeerde ik het spel slim te spelen”, blikte Woods terug. “Ik wilde niet te veel energie verspelen in de strijd met Wout Poels om de bergpunten, maar ik moest wel meer punten pakken dan hij. Dat was moeilijk, want hij was zo sterk.”

De Canadees verzamelde twaalf punten, waarmee hij de nieuwe drager van de bolletjestrui werd. Wel ging het nog bijna mis toen hij in de voorlaatste afdaling ten val kwam. “Het was een fijn gevoel om te weten dat ik de trui had gepakt, maar ik was ook boos op mezelf omdat ik was gevallen. Daar baalde ik echt van. Toch wist ik dat ik een heel goede dag had en ik ben er trots op dat ik in de bolletjestrui mag rijden, vooral op bekende wegen in Andorra.”

Voor Woods gaat daarmee een jongensdroom in vervulling. “Toen ik opgroeide wist ik niets van wielrennen, maar keek ik wel altijd naar de Tour en ik vond de bergtrui de coolste van allemaal. Het is echt een droom die uitkomt om nu die trui te mogen dragen.”