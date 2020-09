Michael Woods is helemaal terug na dijbeenbreuk: “Deze zege is een grote stap” woensdag 9 september 2020 om 20:33

Michael Woods bewees in Tirreno-Adriatico het winnen niet te zijn verleerd na zijn dijbeenbreuk, die hij had opgelopen tijdens Parijs-Nice. Op de derde dag klopte de Canadees Rafał Majka na een heuveletappe over onder meer de ultrasteile Poggio Murella.

“Voordat ik hierheen kwam keek ik al naar deze etappe en besefte ik dat dit een mooie voor mij zou zijn, vooral omdat het parcours zo moeilijk en uitdagend was”, liet Woods na afloop van de etappe weten. “De jongens van ons team hebben geweldig gereden, deden geweldig werk voor me en ik had geen andere keuze dan ervoor te gaan.”

Volgens de Canadees is deze overwinning een grote stap in zijn carrière. “Het is de eerste keer dat ik een leiderstrui draag in een WorldTour-wedstrijd. Ik denk niet dat ik de favoriet ben voor de eindzege, want er is nog een afsluitende tijdrit en er zijn andere renners sterker in het tijdrijden. Maar ik ga de trui zeker verdedigen en wederom in de aanval gaan.”