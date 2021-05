Michael Woods grijpt de macht in Ronde van Romandië na val Geraint Thomas in slotmeters

De koninginnenrit in de Ronde van Romandië is gewonnen door Michael Woods. De renner van Israel Start-Up Nation leek Geraint Thomas voor zich te moeten dulden in de slotmeters, tot de Brit merkwaardig ten val kwam. De Canadees sloeg vervolgens een dubbelslag. Met 21 seconden achterstand kwam de Brit van INEOS Grenadiers uiteindelijk over de meet, nog achter Ben O’Connor.

Weinig renners zullen hebben uitgekeken naar de koninginnenrit in de Ronde van Romandië. Met meer dan 4000 hoogtemeters, mist, regen en sneeuw in het vooruitzicht kon het peloton zich alleen warm maken met de gedachten van een lijdensweg.

Met Soler nieuw in de leiderstrui zagen we zaterdag voor het eerst in deze ronde een andere ploeg controleren: Movistar. Zij stonden een vlucht van zeven renners in het openingsuur toe.

Goossens in de vroege vlucht

Kobe Goossens, Josef Cerny, Mads Würtz, Matthew Holmes, Magnus Cort, Simone Petilli en Simon Pellaud waren de coureurs die de gehele dag de vlucht bevolkten. Van hen stonden Cort (+59 seconden) en Goossens (+1 minuut en 24 seconden) nog gevaarlijk dicht in het klassement.

Druk kon Movistar zich er niet echt om maken. Na twee wedstrijduren had de vroege vlucht een voorsprong van zes minuten te pakken. De beklimmingen van de Anzère en Lens waren toen al achter de rug.

In de afdaling van de Lens ging Gorka Izagirre onderuit. De nummer vijftien van het algemeen klassement kon snel weer de aansluiting maken. Pas daarna begon het met regenen. In de laatste 100 kilometer zou dat ook niet meer stoppen.

Afdaling geneutraliseerd, Petilli en Cort blijven over

Het gevolg was dat de organisatie besloot om een deel van de afdaling van de Suen, de voorlaatste beklimming van de dag, te neutraliseren. Voor de kopgroep, die Würtz inmiddels had kwijtgespeeld op die beklimming, bleek dat goed nieuws te zijn. Door de neutralisatie steeg de voorsprong weer van bijna vier minuten naar zes minuten.

Met deze bonus begonnen zij aan de lange slotklim naar Thyon 2000. Eenmaal daar viel de groep snel uit elkaar en begon in het peloton INEOS Grenadiers te rijden. Petilli en Cort bleven vooraan over en hielden in de eerste kilometers gelijke tred met de klassementsrenners daarachter.

Richting de laatste tien kilometer van de klim moesten de Italiaan en de Deen meer en meer toegeven. Dat kwam ook door het opgeschroefde tempo van de INEOS Grenadiers: het kostte onder meer Ilan Van Wilder de kop.

Negen kilometer van de meet ging Cort er alleen vandoor. Zijn voorsprong op dat moment was nog vier minuten. Was de renner van EF op jacht naar een dubbelslag, een ritzege of een inzinking?

Soler valt aan, INEOS Grenadiers controleert

De uitkomst bleek deels afhankelijk te zijn van een aanval in het groepje der favorieten – die kwam er op 6 kilometer van de meet van de leider zelf. De respons in het peloton was nihil, want door het hoge tempo van Dennis werd Soler snel weer ingerekend. Ondertussen zagen we steeds meer renners in moeilijkheden: Thymen Arensman, Wilco Kelderman, Marc Hirschi en Richie Porte.

Na het afgeven van Dennis begon de finale echt. Als eerste zagen we Lucas Hamilton ten aanval trekken, snel gevolgd door Michael Woods en Ben O’Connor. Hamilton haakte snel weer af, O’Connor kraakte en Woods kwam al snel bij Cort en Petilli, die vanuit de achtergrond weer was teruggekomen bij de Deen.

De ontketenende Canadees ging met nog drie kilometer te gaan alleen aan de leiding, gevolgd door O’Connor, Fausto Masnada en Geraint Thomas. Daarachter reden dan weer Soler, Ion Izagirre, Damiano Caruso en de zich terugknokkende Porte.

Thomas en Woods strijden om zege tot val

Thomas wist snel de aansluiting te maken bij de renner van Israel Start-Up Nation. De twee koplopers vochten vervolgens een duel met elkaar uit om de dagzege. In de slotmeters wisselden de Brit en de Canadees continu van stuivertje, tot Thomas hard ten val kwam.

Woods sloeg vervolgens een dubbelslag en pakte nog eens 21 extra seconden op de gehavende Thomas. Met een voorsprong van elf seconden begint hij morgen aan de afsluitende tijdrit.

Arensman beste Nederlander

Arensman kwam bijna twee minuten na winnaar Woods als tiende over de meet met Kelderman in zijn kielzog. De DSM-renner steeg naar de elfde plaats in het klassement en greep de jongerentrui. Kelderman staat nu tiende.