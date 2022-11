Michael Vanthourenhout wint EK: “Een van de mooiste dagen uit mijn carrière”

Video

Michael Vanthourenhout pakte zondag de Europese titel veldrijden bij de elite-mannen. De West-Vlaming versloeg Lars van der Haar en pakte zo zijn eerste titel bij de profs. “Dit voelt heel goed”, zei een gelukkige Vanthourenhout na afloop tegen WielerFlits.

Vanthourenhout had de zege zelf niet aan zien komen. “De voorbije weken waren iets minder. Op de Koppenberg voelde ik me wel iets beter, maar om Lars – die supergoed in orde is – te kloppen, is wel heel mooi.”

De beste start was voor Eli Iserbyt en Lars van der Haar, die vooraf als de twee topfavorieten werden genoemd. “Vanaf het begin voelde het heel goed en op dit parcours moet je nooit panikeren, je moet gewoon je eigen koers rijden. Dat zag je op het einde ook wel, toen de sterksten naar voren kwamen. Ik en Lars hebben de koers gekleurd. Ik denk dat ik vandaag de sterkste was.”

Vorig jaar wist Vanthourenhout ook al de Wereldbeker Namen op zijn naam te schrijven. “Het is iets wat ik graag doe. Maar het moet nog altijd lukken, je moet nog altijd een heel goede dag hebben. Dat had ik wel vandaag.”

Natte omstandigheden

Het parcours in Namen was ’s ochtends droog, maar net voor de start van de cross voor elite-mannen begon het te regenen. “Eigenlijk was ik daar niet zo blij mee. Ik wou met Grifo’s starten, dus het was chaos om alles te veranderen. Maar ja, het was wel wat in mijn voordeel dat alles gladder werd. Dat ligt mij wel.”

De wedstrijd liep uit op een duel tussen Vanthourenhout en Van der Haar. De strijd leek bij het ingaan van de slotronde al beslist, maar Vanthourenhout was op dat moment nog niet zeker van de zege. “Ik was pas zeker dat ik zou winnen toen ik net voor de aankomst bovenkwam, want je kunt hier altijd materiaalpech krijgen. Het blijft verraderlijk.” Maar uiteindelijk liep alles goed af voor Vanthourenhout en kwam hij zegevierend over de streep. “Ik denk dat het een van de mooiste dagen uit mijn carrière was.”