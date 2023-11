Niels Bastiaens • donderdag 2 november 2023 om 13:15

Michael Vanthourenhout wil nog geen afscheid nemen van blauw-witte trui: “Ik ga naar het EK om te winnen”

Interview DNF in Maasmechelen, vijfde op de Koppenberg. Titelverdediger Michael Vanthourenhout reist deze week zeker niet met de beste papieren af naar het EK veldrijden in Pontchâteau. Maar twijfels kent de West-Vlaming allesbehalve, vertelt hij aan WielerFlits.

“Op de Koppenberg werd ik na de start gehinderd, waardoor ik te voet naar boven moest. Gevolg? In de eerste ronde moest ik al over mijn toeren gaan om tijd goed te maken. Dat heb ik heel de cross meegedragen. Voor een groot deel van het uur liep het best goed. Tot de laatste ronde, dan voelde ik dat het vat af was. Totaal anders als in Maasmechelen, waar ik gewoon een slechte dag had.”

Vanthourenhout werd na de Wereldbekercross van Waterloo nog ziek. Hindert dat hem momenteel nog? “Ik denk dat het opgelost is. Op de Koppenberg ging het naar mijn gevoel redelijk goed. Ik voel me klaar voor zondag. Daar start ik gewoon weer om die koers te winnen. Veel renners zullen met zo’n gevoel aan de start staan, en dat is voor mij niet anders.”

Al mag de loodzware Koppenbergcross dan niet te hard in te kleren kruipen. “Het zal niet simpel worden om op tijd te recupereren, want de Koppenbergcross was echt zwaar. De reis naar Frankrijk is ook nog best ver, dus we gaan komende week voldoende rust moeten nemen. Zeker omdat het ook zondag een regenachtige bedoeling wordt. Ik verwacht een heel zware cross.”