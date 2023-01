Michael Vanthourenhout pakt podiumplaats na ziekte: “Dit had ik niet verwacht”

Michael Vanthourenhout eindigde in de X2O Trofee Hamme als derde, achter ploeggenoot Eli Iserbyt en winnaar Wout van Aert. Dat kwam als een verrassing voor de Europees -en Belgisch kampioen, omdat hij vorig weekend de Wereldbeker Benidorm moest missen door ziekte. “Ik ben serieus ziek geweest”, zei hij na de wedstrijd in Hamme voor de camera van Sporza.

“Ik dacht dat ik na een goed eerste deel van de cross een terugval zou krijgen, maar dat is wonderwel niet gebeurd”, aldus Vanthourenhout, die vrijwel de hele cross samen met Iserbyt en Pim Ronhaar reed. De renner van Baloise Trek Lions haakte in de laatste ronde echter af. “Ik vond Ronhaar tijdens de wedstrijd de beste van de drie achtervolgers, maar hij was misschien een beetje overmoedig.”

Vanthourenhout kaapte zodoende de laatste podiumplek voor de neus van de Nederlander weg. “Deze derde plaats had ik niet verwacht”, zei de West-Vlaming, die ook al even vooruitkeek naar het WK in Hoogerheide van volgende week zondag. “Op het WK moeten we eerste proberen om Wout van Aert in een gunstige positie te brengen en daarna zal het voor iedereen een beetje zijn eigen wedstrijd worden.”