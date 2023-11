zaterdag 25 november 2023 om 18:21

Start Michael Vanthourenhout toch nog in Dublin? Schade valt mee na val in Kortrijk

Update Michael Vanthourenhout kon de zege ruiken in de X2O Trofee Kortrijk, maar schoof in de laatste ronde onderuit. Het was meteen duidelijk dat hij zijn weg niet kon vervolgen, want hij greep met een gepijnigd gezicht naar zijn schouder. De Europees kampioen is daarna naar het ziekenhuis gegaan voor een controle, laat Pauwels Sauzen-Bingoal weten aan WielerFlits.

In de finale van de stadscross in Kortrijk ging het tussen vier renners: Lars van der Haar, Cameron Mason, Eli Iserbyt en Vanthourenhout zelf. Het duo van Pauwels Sauzen-Bingoal speelde het ploegenspel, waardoor Vanthourenhout in de slotronde een gaatje wist te slaan. Hij kwam zo in kansrijke positie om de overwinning te pakken. In een bocht naar rechts ging Vanthourenhout echter onderuit.

Vanthourenhout kon de zege zo vergeten, maar mogelijk is de schade groter. De renner had namelijk last van zijn schouder en is daarom naar het ziekenhuis gegaan voor onderzoek. Ploeggenoot Iserbyt hoopt dat het allemaal meevalt. “Maar het zag er toch niet goed uit. Ik heb gehoord dat hij niet verder is gereden. Dat is superjammer. Hopelijk kan hij morgen (in de Wereldbeker Dublin, red.) wel rijden, want ze zouden samen naar de luchthaven gaan. Ik hoop op het beste.”

Update (18.19 uur)

Bij het bezoek van Vanthourenhout aan het ziekenhuis van Kortrijk is vastgesteld dat de Europees kampioen niets gebroken heeft. Dat laat zijn ploeg Pauwels Sauzen-Bingoal weten aan WielerFlits. Vanthourenhout kan afreizen naar Dublin voor de Wereldbeker-manche van zondag, maar zal zich wel moeten spoeden om zijn vlucht te halen, klinkt het.

“Er werd bij ziekenhuisonderzoek wel een gedeeltelijke ontwrichting van het schoudergewricht rond zijn rechtersleutelbeen vastgesteld, maar geen breuken”, zegt de persverantwoordelijke van Pauwels Sauzen-Bingoal. “Als het herstel en de reis naar Ierland voorspoedig verlopen, komt Michael morgen in de Wereldbeker-manche in Dublin opnieuw in actie.”