Michael Vanthourenhout na winst in Tábor: “Voelde dat ik nog iets over had”

Michael Vanthourenhout wist in Tábor zijn derde overwinning van het seizoen te boeken. De mede-kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal klopte in de Tsjechische Wereldbeker zijn ploeggenoot Eli Iserbyt. “Dat hij terugkeerde sloeg ergens wel op mijn benen, maar anderzijds was het misschien wel mijn geluk”, blikt hij terug.

Vanthourenhout brak halverwege de ban in Tábor. Hij wist weg te rijden uit een grote kopgroep en sloeg direct een gat. De enige die daarna nog naar hem toe wist te rijden, was Iserbyt. Volgens Vanthourenhout werkte dat mogelijk in zijn voordeel. “Zo heb ik nog een ronde in het wiel kunnen zitten, misschien win ik zo wel de cross”, stelt hij in de nababbel.

“Ik moest het op de balken uitspelen. Zo ben ik ook weggereden, toen Wout wat ver zat”, doelt hij op Van Aert, die uiteindelijk derde werd. De finale in Tábor was nog spannend in het man-tegen-manduel tussen Vanthourenhout en Iserbyt. “Het was moeilijk om te verwerken toen Eli terugkwam, maar ik voelde op het einde dat ik nog iets over had.”