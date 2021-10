Michael Vanthourenhout: “Misschien iets te veel met mijn krachten gegooid”

Michael Vanthourenhout was tevreden met zijn tweede plaats in de Wereldbeker van Overijse. Na afloop van de wedstrijd gaf de 27-jarige renner van Pauwels Sauzen-Bingoal toe dat hij zich had geamuseerd in de zware omstandigheden in de Vlaams-Brabantse cross. “Het was een cross als vanouds, een cross die ik heel graag doe.”

Vanthourenhout voelde zich goed in Overijse, vertelde hij naderhand. “Spijtig dat ik het niet kon afmaken. Aan het eind was Eli (Iserbyt, red.) misschien net iets sterker. Tijdens de wedstrijd heb ik misschien ook iets te veel met mijn krachten gegooid. Maar ik ben tevreden dat het goed gaat en ik ben blij dat het weer een podium is.”

Ondanks dat hij het liever zelf had afgemaakt, kan hij leven met zijn tweede plek. “Voor mij is het goed. Als je de koers ziet, is tweede misschien niet goed. Maar ik ben blij en het is goed voor mijn wereldbekerklassement. Eli en ik zijn een goed duo. Het was een goede koers met een goede tactiek. Eli won en ik ben tweede: goed voor de ploeg.”