Michael Vanthourenhout: “Leuk dat ik iets terugkrijg voor mijn werk”

De renners van Pauwels Sauzen-Bingoal pakten vanmiddag uit met een halve ploegentijdrit in de Waaslandcross. Halverwege reden ze met zijn drieën vooruit, finaal gunde Iserbyt zijn ploegmaat Michael Vanthourenhout de zege. “Leuk dat ik iets terugkrijg voor mijn werk in het afgelopen seizoen”, reageerde die laatste in het flashinterview.

“Eli had in de voorlaatste ronde al gezegd dat ik zou mogen winnen, maar hij ging in de slotronde stevig tekeer”, lachte Vanthourenhout. “Ik heb alle zeilen moeten bijzetten om zijn wiel te houden en gelukkig is dat gelukt. Dit is gewoon heel mooi. Eli was dit jaar duidelijk de beste na de drie toppers, ik werk altijd met plezier voor hem en het is heel leuk dat ik daar nu iets voor terugkrijg.”

Ook Iserbyt had duidelijk genoten van de rode dominantie. “Dit was een mooie dag. We hadden nogal snel door dat het tussen ons tweeën zou gaan. Met drie had ideaal geweest, maar we konden niet wachten op Laurens omdat de achtervolgers nog niet ver genoeg weg waren. Ik ben blij dat ik hiermee iets kan terugdoen voor Michael. Het is een bekroning op al het werk dat hij voor mij doet. Niet alleen in de koers, maar ook op training en stages is hij een heel belangrijke factor voor mij.”

Iserbyt was in een gulle bui, want ook morgen in Oostmalle ziet hij mogelijkheden zijn ploegmaats. “Dan moeten we op Laurens mikken. Het is niet echt iets voor mij en hij heeft er de afgelopen twee jaar al gewonnen.”