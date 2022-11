Michael Vanthourenhout: “Het is zuur, maar Van der Haar was gewoon beter”

Michael Vanthourenhout kreeg vandaag een gouden kans om de Koppenbergcross op zijn naam te schrijven, maar de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal viel op de laatste kasseienklim naar de finish volledig stil en werd in extremis nog gepasseerd door Lars van der Haar en Eli Iserbyt.

“De ontgoocheling is natuurlijk groot. Het was een superlastige aankomst en ik voelde dat ik leegliep. Bovendien is deze aankomst echt iets voor Lars. Dit doet pijn. Ik had in de slotronde niet direct door dat Lars was gevallen, maar ben daarna wel vol doorgereden naar de finish. Het is spijtig dat ik het dan net niet kan afmaken”, liet Vanthourenhout na de finish weten aan Sporza.

De Belg heeft het naar eigen zeggen vooral laten liggen in het begin van de cross. “Ik was toen echt heel erg slecht en was niet eens in staat om renners te volgen. Ik moest vervolgens heel veel energie verspelen om weer naar Eli en Lars te rijden. Dat speelt me uiteindelijk parten in de slotfase.”

“Dat Lars zijn fout nog kon rechtzetten, is heel erg sterk”

Vanthourenhout zag echter ook een sterke Van der Haar aan het werk. “Het is zuur, maar je zag aan het einde dat Lars beter was. Dat moet je dan kunnen aanvaarden”, gaf hij aan in gesprek met WielerFlits. “Ik wist dat ik met minimaal tien seconden voorsprong moest beginnen aan de laatste klim, maar dat lukte net niet. Lars was vandaag gewoon de beste man in koers. Dat hij zijn fout nog kon rechtzetten in de laatste ronde, is heel erg sterk.”

De focus van Vanthourenhout kan nu volledig op het EK van komende zondag. “Het voorbije crossweekend was iets minder, maar vandaag ging het weer terug beter. Ik hoop deze lijn door te trekken naar zondag. Eli en Lars zijn wel de favorieten, maar een kampioenschap is altijd een speciale wedstrijd. Ik moet gewoon voor een podiumplaats gaan en dan zit er ook altijd meer in. Maar dat zien we zondag wel weer.”