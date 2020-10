Michael Vanthourenhout en Denise Betsema wonnen in Bern

Daagse na de veldrit in Beringen werd ook in het Zwitserse Bern gecrost. Het betrof de tweede manche van de EKZ Tour en die lokte best een aantrekkelijk deelnemersveld. En dat zien we ook aan de resultaten: Michael Vanthourenhout won bij de mannen, Denise Betsema was net als in Beringen outstanding bij de dames.

Michael Vanthourenhout finishte in Bern solo. Hij reed in de vijfde ronde weg uit een groepje met onder meer zijn broer Dieter, de Spanjaard Felipe Orts, Belgisch beloftenkampioen Toon Vandebosch, Thijs Aerts en Vincent Baestaens. Vanthourenhout bouwde een kloof van twintig seconden uit en hield die bonus vast. Vincent Baestaens en Felipe Orts mochten als tweede en derde mee op het podium.

Ook bij de dames trok Pauwels Sauzen-Bingoal aan het langste eind met een tweede zege op rij voor Denise Betsema. De Texelse domineerde 24 uur eerder ook al de klimcross van Beringen. In Bern reed ze van start tot finish aan de leiding. Maghalie Rochette eindigde op 37 seconden, Manon Bakker werd derde op bijna een minuut achterstand.

Betsema was naar Bern afgezakt om UCI-punten te sprokkelen, in de hoop snel een betere startpositie te verwerven. Daar is ze dus prima in geslaagd. Met 120 extra punten (40 in Beringen, 80 in Bern) boekt Betsema in principe een tiental plaatsen winst in de ranking en komt ze wellicht net de top dertig binnen.