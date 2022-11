Michael Vanthourenhout derde in Merksplas: “Ik denk dat dit het hoogst haalbare was”

Michael Vanthourenhout stond zaterdag op het podium van de Superprestige Merksplas. De Europees kampioen eindigde als derde. “Ik denk wel dat dit het hoogst haalbare was”, zei hij in het flashinterview na afloop.

“Ik miste mijn start een beetje, het was de hele wedstrijd achtervolgen”, blikt Vanthourenhout terug op de koers. “Ik kwam op een gegeven moment op plaats drie te liggen. Toen probeerde ik nog naar Lars (van der Haar, red.) te rijden, maar ik had een heel slechte ronde. Op dat moment wist ik dat het moeilijk ging worden om nog dichterbij te komen.”

Een goede start was op deze ronde extra belangrijk, denkt Vanthourenhout. “Na twee, drie minuten kom je in dat bos. Dan is het moeilijk om renners voorbij te steken. Dan zie je dat je na één ronde al op twintig seconden rijdt en weet je dat Laurens vandaag gewoon supersterk was, en dat hij misschien altijd wel gewonnen had.”

Eén plekje achter Vanthourenhout eindigde Eli Iserbyt als vierde. Was het met het oog op het Superprestige-klassement niet verstandiger geweest als de Europees kampioen zijn ploeggenoot voor had gelaten? Iserbyt staat er namelijk beter voor. “Het is nog vroeg. We zitten in de derde of vierde wedstrijd. Als we zes of zeven wedstrijden gereden hadden, is het anders. Maar ik denk niet dat het op één punt aan gaat komen. Als het erop aan komt, aan het einde van het klassement, denk ik dat we dat weleens kunnen spelen. Maar nu is het gewoon ieder voor zich.”

Het is een dubbel weekend, want zondag is er weer cross met de Wereldbeker Overijse. “Ik denk dat ik dit dan wel meedraag”, zegt Vanthourenhout. “Ook door de koude voel je je aan het einde wel wat leeglopen, maar dat zal voor iedereen zo zijn. We gaan proberen alles bij te vullen en zo goed mogelijk naar morgen te gaan.