Michael Vanthourenhout derde in Beekse Bergen: “Conditie nog altijd goed”

Michael Vanthourenhout mocht zondag als derde man mee het podium op van de wereldbekercross in de Beekse Bergen. De Europese kampioen voelde zich onderweg goed, maar kreeg naar eigen zeggen geen ideaal parcours voorgeschoteld. “Het was met alle bochten moeilijk om het verschil te maken”, zei hij na afloop tegen WielerFlits.

Vanthourenhout trok tijdens de cross wel meerdere keren ten aanval, maar raakte niet weg. “Ik voelde me wel goed, zelfs iets beter dan in Niel. Ik kon alleen nergens echt het verschil maken op dit snelle parcours. Ik wist vervolgens dat het moeilijk zou worden met Laurens (Sweeck, red.) en Lars (van der Haar, red.), dat zijn twee heel snelle mannen.”

In de sprint bleek hij niet opgewassen tegen Sweeck en Van der Haar. “Ik had niet verwacht dat Laurens direct zou aangaan. Ik verschoot ervan dat hij kwam en er niemand in zijn wiel zat. Ik probeerde het vervolgens nog wel, maar voelde dat het op was. Ik ben wel blij dat ik op het podium sta, de conditie is nog altijd goed”, concludeert de voor Pauwels Sauzen-Bingoal-uitkomende Vanthourenhout.