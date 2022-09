Michael Vanthourenhout content met tweede plaats: “Eli was gewoon de beste”

Video

Michael Vanthourenhout, die vorig weekend zijn veldritseizoen begon met een overwinning in Kruibeke, werd zondag tweede in de Exact Cross Beringen. De overwinning ging naar zijn ploeggenoot Eli Iserbyt. “Het is mooi dat we het terug af kunnen maken”, zei Vanthourenhout na afloop tegen WielerFlits.

Vorige week was het ook al een een-tweetje voor de mannen van Pauwels Sauzen-Bingoal. Toen was Vanthourenthout eerste en Iserbyt tweede. “Vandaag was Eli gewoon de beste, dan moet je content zijn met een tweede plaats. We hebben het opnieuw goed gespeeld. Het is wel mooi dat het elke keer lukt”, aldus Vanthourenhout.