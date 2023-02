Michael Vanthourenhout (5e): “Ik ging over mijn limiet tegen de wind”

Michael Vanthourenhout keert met een vijfde plaats huiswaarts van het WK in Hoogerheide. De Belg mocht lang dromen van een medaille, maar moest Lars van der Haar en Eli Iserbyt uiteindelijk laten gaan. “Dat Eli het brons pakt, is ook mooi.”

Achter Wout van Aert en Mathieu van der Poel reden Gerben Kuypers en Vanthourenhout lange tijd als derde en vierde in de wedstrijd. “Dat kwam ik omdat ik niet graag in een groepje zit te drummen. Ik wilde al vroeg voor het brons rijden. Maar misschien hebben we ons wat vergaloppeerd. Door de tegenwind was het moeilijk om voor de achtervolgende groep te blijven.”

“Gerben had net iets te weinig overschot om kopbeurten te doen, daardoor moest ik tegen de wind over mijn limieten gaan. Toen wist ik dat het moeilijk zou worden voor brons”, eindigt hij.