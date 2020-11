Michael Valgren is vastbesloten om bij EF weer te winnen

Na zijn zeges in Omloop Het Nieuwsblad en de Amstel Gold Race in 2018 werd Michael Valgren bij de ‘nieuwe generatie’ gerekend, die de macht van de veteranen zou overnemen in het peloton. Maar sindsdien stokte de productie. Bij EF Pro Cycling wil de Deen weer winnen.

Na het seizoen 2018 verliet Valgren Astana voor een nieuwe uitdaging bij Dimension Data. Maar in zijn twee jaar bij de Zuid-Afrikaanse ploeg wist hij nooit te winnen. “We hebben allemaal ons best gedaan en misschien is het een slecht excuus om te zeggen dat we pech hadden, maar in veel wedstrijden hadden we echt geen geluk. In veel wedstrijden stonden we er wel, maar behaalden we gewoon nooit de overwinning”, vertelde hij aan Cyclingnews.

Zijn tweede seizoen bij de ploeg, toen die inmiddels NTT heette, splitste hij in tweeën. “Voor de lockdown en daarna. Voor mij en iedereen was het een beetje shit wat er allemaal gebeurde met het virus, maar ik was op de goede weg en vlóóg na Parijs-Nice toen de klassiekers eraan kwamen. Na de lockdown heb ik die benen nooit echt meer teruggevonden. Op een bepaalde manier was ik teleurgesteld over mijn seizoen, maar ik heb wel veel geleerd.”

Plezier

Vorige maand werd bekend dat Valgren, door de lange onzekerheid over de toekomst van de ploeg, NTT verruilde voor EF Pro Cycling. “Ik wilde een ploeg waar ik gelukkig kan zijn. Dat was ook een van de redenen waarom ik bij NTT terechtkwam. Ik wilde een ploeg waar ik plezier kan hebben en van buitenaf lijkt EF het meest geschikt. Ze behalen ook geweldige resultaten en hebben goed materiaal, wat tegenwoordig ook erg belangrijk is.”

Voor de Deense renner betekent zijn transfer naar EF een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. “Ik denk niet dat ik iets hoef te bewijzen na twee jaar zonder overwinning. De ploeg weet dat ik het in me heb. Hopelijk komt het vanzelf en zijn ze blij met me, en weten ze dat ik weer op dat niveau kan zijn. Ik kijk er erg naar uit om mijn nieuwe ploeggenoten te leren kennen en weer wedstrijden te winnen. Ik kan niet wachten om weer op de fiets te stappen en gelukkig te zijn.”