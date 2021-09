Michael Valgren dolgelukkig met WK-brons: “Ik had de benen niet meer”

Michael Valgren kan zijn geluk niet op met zijn WK-medaille. De Deense man-in-vorm wist in Leuven derde te worden in het sprintje achter de solerende Julian Alaphilippe. “Ik ging natuurlijk voor de overwinning, maar Alaphilippe was opnieuw next level“, vertelt Valgren bij TV2 Sport.

“Ik ben erg blij met de medaille. Ik wist dat we achter Alaphilippe voor het podium reden en dat is gelukt, dus ik ben dolgelukkig”, aldus de Deen. “Natuurlijk zou het mooier zijn geweest om tweede te worden, maar die podiumplaats was cruciaal. Ik was wel verdomd bang voor de sprint van Stuyven, maar gelukkig kon ik hem verslaan. Ik heb wel een beetje medelijden met Jasper, want het was bij hem thuis. En hij is een goede vriend, maar ik ben blij dat ik zelf derde ben geworden.”

Krampen

Valgren was de beste Deen in koers en sloop in de finale mee in een groepje met Dylan van Baarle, Jasper Stuyven en Neilson Powless. Het draaide uit op een sprint met vier, maar dat was niet zijn plan. “Ik wilde eigenlijk helemaal niet sprinten, want ik wist dat Stuyven snel is. Maar ik had niet de benen om het na een aanval af te maken. Ik had uiteindelijk ook veel krampen, want het was een heel zware koers”, legt de winnaar van WK-brons uit.

Even leek Valgren de slag te missen, maar mede door een indrukwekkende kopbeurt van Kasper Asgreen lukte het hem alsnog om de aansluiting te maken met de elitegroep die ging strijden om de overwinning. “Iemand die de Ronde van Vlaanderen heeft gewonnen, wil graag voor mij rijden. Voor iemand die het hele jaar zo goed als niets heeft laten zien”, is Valgren zijn landgenoot dankbaar.