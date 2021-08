Michael Storer: “We hebben de etappe echt gedomineerd”

Michael Storer werd de gelukkige winnaar van de zevende etappe van de Vuelta a España. De Australische renner zette weliswaar in aanloop naar de ronde de Tour de l’Ain achter zijn naam, maar had niet verwacht dat hij vandaag de zege zou pakken.

“Dit had ik niet verwacht”, vertelde Storer na afloop van de etappe in het flashinterview. “Ik wist wel dat ik goed in vorm was. Ik moest het gewoon proberen. Ik ben heel blij en verrast dat het is gelukt. Het was een heel lastige etappe. Ik heb echt niet genoten van de laatste kilometer. Ik ga nu pas beseffen dat het is gelukt. Ik ga hier echt van genieten.”

Behalve Storer had zijn ploeg Team DSM ook Romain Bardet, Thymen Arensman, Chris Hamilton en Martijn Tusveld in de grote ontsnapping. “Het plan was om aanvallend te koersen. We hebben de etappe vandaag echt gedomineerd. Ik ben onder de indruk van de jongens. We hebben geen enkele fout gemaakt. Het is een ongelooflijke ploegprestatie.”

“Ik hoop dat dit het begin is van een grote carrière. Ik heb nog geen idee waartoe ik in staat ben in de toekomst. Een koers van WorldTour-niveau winnen was mijn eerste doel. Nu moet ik nieuwe doelen gaan stellen”, aldus de 24-jarige Australiër, die aan het eind van het seizoen voor twee jaar naar Groupama-FDJ vertrekt.