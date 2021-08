Michael Storer na tweede etappewinst in Vuelta: “Ik moest aanvallen op de slotklim”

Michael Storer is tot nu toe de revelatie van de Vuelta a España 2021. De Australische klimmer van Team DSM, die volgend jaar voor Groupama-FDJ koerst, boekte op de tiende dag al zijn tweede ritzege. Hij ontsnapte in de finale uit een monstervlucht en soleerde naar de winst in Rincón de la Victoria. “Dit is ongelooflijk”, zegt Storer.

“Het was een enorm groot gevecht om mee te zitten in de vlucht van de dag”, vertelt hij. Na twee uur koers schoof Storer dan toch mee in de kopgroep van ruim dertig renners. “Ik was blij dat ik mee was en wist dat het zou aankomen de slotklim. Ik had een goed gevoel en wist wat ik moest doen om te winnen vandaag. Aanvallen.”

Storer besloot daarvoor zijn tegenstanders te testen. “Ik voelde het moment aan, trok ten aanval en hoopte op het beste”, lacht hij. Met ruim een halve minuut voorsprong kwam de DSM-renner over de top. De achtervolgende groep met onder meer Mauri Vansevenant, Odd Christian Eiking en Dylan van Baarle kwam nog tot op twintig seconden, maar daar bleef het bij. “Ik wist de verschillen niet, maar het was wel nipt. Ik moest alles geven in de afdaling, ook al was het droog en daardoor soms glad. Het bleek genoeg om het vol te houden tot op de streep.”

Michael Matthews was de eerste Australiër die in een Vuelta twee etappes wist te winnen. Storer is nu de tweede. “Ik realiseer dat nog niet echt”, vertelt hij. “Ik heb vooraf gedroomd over een ritzege, en nu heb ik er twee na tien dagen… Dat is echt ongelooflijk.”