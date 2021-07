Michael Storer na eerste profzege: “Vier jaar op deze overwinning gewacht”

Michael Storer zal zijn rit- en eindzege in de Tour de l’Ain voor altijd onthouden. Voor de Australiër zijn het namelijk zijn eerste zeges in het profcircuit. Op de website van zijn ploeg Team DSM laat Storer dan ook weten emotioneel te zijn: “Ik kan dit niet geloven. Hier heb ik vier jaar op gewacht.”

“Ik heb zo hard gewerkt voor deze overwinning. Elk jaar werd ik een beetje beter en het team stond altijd achter me. Het was een lang proces, maar we wisten altijd dat dit mogelijk was. Dat het dan ook gebeurt, is heel iets anders”, gaat hij verder. “We hadden een goed plan en wisten precies hoe we deze wedstrijd moesten winnen. Het ging perfect.”

DSM was een van de ploegen die ervoor zorgde dat het peloton zaterdag bij elkaar bleef, ondanks de vele aanvallen. Het gaf Storer de ruimte om op ongeveer twintig kilometer van de meet zijn beslissende aanval te plaatsen. “Ze hebben echt alles voor me gegeven. Ik ben dan ook heel blij dat ik hier kan winnen en het voor ze kan afmaken.”