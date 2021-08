Michael Storer en Quentin Pacher naar Groupama-FDJ

Groupama-FDJ heeft een slag geslagen op de transfermarkt. De Franse WorldTour-ploeg neemt Michael Storer over van Team DSM en pikt Quentin Pacher op bij B&B Hotels. De Australiër en de Fransman tekenen allebei een contract tot eind 2023 bij Groupama-FDJ.

De 24-jarige Storer vertrekt na vier seizoenen bij Team DSM, waar hij in 2018 zijn profdebuut maakte. De erelijst van de klimmer was tot voor kort leeg, ware het niet dat hij afgelopen week de Tour de l’Ain op zijn naam wist te schrijven. Na een solo in de slotetappe wist Storer, die vier grote rondes in de benen heeft en later dit jaar ook nog de Vuelta rijdt, ook het eindklassement op zijn naam te schrijven.

Hij wordt volgend jaar ploeggenoot van de 29-jarige Pacher. De Franse allrounder kwam de laatste vier jaar uit voor B&B Hotels en voorgangers. Daarvoor reed hij ook voor Delko Marseille Provence, waar hij in 2016 debuteerde als profwielrenner. Pacher wist in al die jaren nog geen overwinning te boeken. Wel reed hij al twee keer de Tour de France.