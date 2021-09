Michael Storer: “Deze bergtrui is voor de hele ploeg”

Michael Storer kan tevreden terugkijken op de Vuelta a España. In zijn laatste grote ronde met Team DSM – de Australiër verkast naar Groupama-FDJ – won hij twee etappes en zette hij het bergklassement achter zijn naam.

“Ik ben echt blij, deze Vuelta werd veel meer dan ik ooit had verwacht”, zei Storer na de laatste etappe via zijn ploeg. “Ik ben heel trots op mijzelf en ook erg trots op de prestaties van het hele team. We hebben ongelooflijk goed samengewerkt om deze trui thuis te brengen. We hebben elkaar echt beter gemaakt, de manier waarop we het samen hebben gedaan is geweldig. Het is echt een zeer goede Vuelta voor ons geweest. Deze trui is voor de hele ploeg. We zijn superblij.”

Voor de 24-jarige Storer was dit alweer zijn vijfde grote ronde in zijn carrière. Drie keer eerder reed hij al de Vuelta, ook kwam hij een maal in actie in de Giro. De Australiër kwam met goede benen aan de start in Burgos, nadat hij eind juli al de Tour de l’Ain had gewonnen. In Spanje won hij dan de etappes naar Balcón de Alicante, nadat hij bij zijn medevluchters Carlos Verona, Pavel Sivakov en Andreas Kron was weggereden, en naar Rincón de la Victoria (na een solo van 19 km).

Zijn aanvalslust leverde hem ook de overwinning in het bergklassement op. Na 21 etappes had hij tachtig punten verzameld, negentien meer dan zijn ploeggenoot Romain Bardet. Hij volgde op de erelijst Guillaume Martin op, die vorig jaar de wit-blauwe bollentrui won.