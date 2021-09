Michael Schwarzmann verkast van BORA-hansgrohe naar Lotto Soudal

Lotto Soudal heeft de komst van Michael Schwarzmann bekendgemaakt. De Duitse renner komt over van BORA-hansgrohe, waarvoor hij al sinds het begin van zijn profcarrière koerst en waar hij een schakel vormt in de sprinttrein. Schwarzmann tekent een tweejarig contract bij het Belgische WorldTeam, waar hij Caleb Ewan moet gaan bijstaan in de sprints.

Na jarenlang voor eerst Team Netapp en later voor Bora-Argon 18 en BORA-hansgrohe te hebben gekoerst, vond Schwarzmann het tijd voor een nieuwe uitdaging. “Wanneer ik de vraag kreeg om bij het interessante project van Lotto Soudal aan te sluiten, twijfelde ik geen seconde. Ik werkte samen met leidersfiguren als Sagan, Ackermann en Bennett. Volgend jaar wordt dat Caleb Ewan. Mijn ervaring leert me dat toppers een ding gemeen hebben en dat is het verlangen om te winnen. Caleb is een van de snelste sprinters ter wereld en ik kijk er enorm naar uit om mijn ervaring te delen met hem en het team.”

Volgens de 30-jarige Duitser is zijn profiel te vergelijken met een Zwitsers zakmes. “Enerzijds kan ik van dienst zijn in de leadout. Anderzijds ben ik niet zo zwaar gebouwd als sommige andere leadouts en kan ik dus ook mijn mannetje staan in de heuvelachtige wedstrijden. De ervaring die ik heb opgebouwd, kan ik inzetten om renners te motiveren en om een goede ploegmaat te zijn, dit is meteen ook een van mijn ambities voor de komende twee seizoenen. En als de kans zich aandient, wil ik ook zelf voor een mooi resultaat gaan. Ik kan niet wachten om aan dit nieuwe hoofdstuk te beginnen.”

Loyale ploegmaat

Volgens manager John Lelangue heeft Lotto Soudal met Schwarzmann een mooie versterking beet. “Enerzijds zal Michael geregeld worden ingepast in de leadout met onder meer Jasper De Buyst, Roger Kluge, Rüdiger Selig, Frederik Frison en Harry Sweeny. Daarnaast heeft Michael ook zelf een sterk eindschot in de benen, wat hem in lastige eendagskoersen en rittenwedstrijden al mooie ereplaatsen opleverde. Het is bovendien een erg loyale ploegmaat met de juiste teamspirit, en verder ook iemand die zijn ervaring kan delen met jonge sprinttalenten als Arnaud De Lie, die volgend jaar de overstap maakt vanuit het Lotto Soudal U23-team.”