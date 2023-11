vrijdag 3 november 2023 om 16:19

Michael Schär trekt naar Lidl-Trek voor nieuwe rol

Michael Schär wordt volgend jaar ploegleider bij Lidl-Trek. De 37-jarige Zwitser reed dit seizoen zijn laatste seizoen als profrenner bij AG2R Citroën. “De filosofie van het team staat me erg aan”, aldus Schär.

“Het voelt goed om de overstap te maken naar het leven als ploegleider. Ik heb achttien jaar als prof in de WorldTour gereden en ik denk dat het het juiste moment is om de overstap naar de andere kant te maken. Ik kijk ernaar uit”, vertelt de oud-renner op de website van Lidl-Trek.

Schär is naar eigen zeggen bij Lidl-Trek gekomen nadat algemeen directeur Luca Guercilena hem contacteerde. De twee kennen elkaar namelijk al, want ze hebben samengewerkt bij de Zwitserse federatie (Schär als renner, Guercilena als coach). “De manier waarop Luca ons behandelde en motiveerde op de Olympische Spelen heeft veel indruk op me gemaakt. Ik heb er mijn beste koers ooit gereden.”