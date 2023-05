In navolging van de kopman: Michael Schär (36) kondigt afscheid aan

Na Greg Van Avermaet heeft ook zijn vaste luitenant Michael Schär zijn afscheid als beroepswielrenner aangekondigd. De 36-jarige Zwitser koerst al sinds 2011 aan de zijde van de Belg.

Van Avermaet en Schär leerden elkaar kennen bij het Zwitserse BMC en waren sindsdien onafscheidelijk. De Zwitser was een zeer gewaardeerde helper en wegkapitein en zag vanop de eerste rij hoe zijn Belgische kopman en koerskameraad onder meer Parijs-Roubaix, Gent-Wevelgem, twee keer Omloop Het Nieuwsblad en de E3 Saxo Classic wist te winnen.

“Wat een ongelofelijke reis is het geweest. Ik ben trots op wat we samen hebben bereikt”, begint Schär in een statement op Instagram. “Aan het einde van het seizoen kijk ik ernaar uit om meer tijd door te brengen met mijn twee zoontjes. Maar tot het zover is, zal ik mij helemaal leegrijden voor de ploeg.”

Passie

“Ik voelde altijd een sterke verbondenheid met mijn ploeggenoten, het was een soort tweede familie. Mijn doel was altijd om mijn kopmannen zo goed mogelijk te ondersteunen, en mijn steentje bij te dragen. Wielrennen is altijd mijn grote passie geweest en het zal ook deel blijven uitmaken van mijn leven, ook na mijn professionele carrière.”

Schär, die in 2007 prof werd bij Astana, was zeker geen veelwinnaar. Op zijn erelijst prijken slechts twee overwinningen. In 2013 kroonde hij zich tot Zwitsers kampioen op de weg en een jaar later won een rit in de Tour of Utah.