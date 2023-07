Mørkøv zag roomie Jakobsen lijden: “We hebben een goede sprint nodig”

Video

De tiende etappe van de Tour de France was voor Fabio Jakobsen een ware lijdensweg, maar de Nederlander haalde wel gewoon de finish en kan vandaag wellicht weer sprinten om de overwinning. “We geloven erin dat we vandaag kunnen meestrijden”, vertelde zijn trouwe sprintaantrekker Michael Mørkøv voor de start aan WielerFlits.

Fabio Jakobsen kwam gisteren op tijd binnen in Issoire. Missie geslaagd dus, zou je zeggen. Na afloop oogde de Nederlander echter aangeslagen. “Dit was een heel slechte dag. Je hoopt dat je na een rustdag beter wordt, maar dat is nu niet echt het geval. Op een dag als vandaag ga je aan alles twijfelen: over je voorbereiding en of je wel genoeg bergop hebt getraind. Alles gaat door je hoofd.”

Vandaag kan Jakobsen echter weer vertrouwen tanken, mocht de rit uitdraaien op een sprint. Mørkøv is in elk geval optimistisch, zo bleek wel voor de camera van WielerFlits. “Fabio was heel erg moe na gisteren. Hij had een zware dag, maar dat hadden alle renners in het peloton. Het was een zware en warme dag, op een lastig parcours. We geloven erin dat we vandaag kunnen meedoen in de sprint.”

“Het is onze taak om Fabio vandaag goed af te zetten voor de sprint. Hopelijk kan hij wat vertrouwen tanken, zodat hij weer weet waarom hij in deze Tour is. In de vorige sprints lukte het niet en we hebben dan ook een goede sprint nodig”, besluit de ervaren Deen.

