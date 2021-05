Michael Mørkøv verlengt contract bij Deceuninck-Quick-Step tot eind 2023

Michael Mørkøv heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contact dat hem tot eind 2023 aan Deceuninck-Quick-Step verbindt. De Deen, die alom wordt geroemd om zijn kwaliteiten als lead-out, is momenteel aan zijn vierde seizoen bezig bij de Belgische formatie.

“Ik ben erg blij dat ik mijn contract kan verlengen”, laat Mørkøv via de ploeg weten. “Ik voel me echt gewaardeerd door Deceuninck-Quick-Step, van Patrick Lefevere tot de staf, de ploegleiders en mijn ploeggenoten. Je gewaardeerd voelen door je collega’s is alles wat je van een baan kan wensen. Ik heb echt het gevoel dat ik thuis ben in deze ploeg en ik ben blij dat ik kan blijven.”

Voor de Deense renner, die in april 36 jaar werd, zijn de olympische baanwedstrijden van Tokio dit seizoen een groot doel. “Maar verder zijn al mijn doelen aan de ploeg gerelateerd. Mijn doel is om mijn ploeggenoten te helpen om zo veel mogelijk overwinningen te behalen. Hier ligt de laatste paar jaar mijn focus op, daarbij voel ik me op mijn best en ik weet waar ik wil verbeteren.”

“Ik heb voorheen vaker gezegd dat hij de beste lead-out van de wereld is”, zegt ploegmanager Patrick Lefevere. “Je kunt een patroon zien in veel van onze sprintzeges, waar we een sterke sprinttrein hebben en Michael de laatste schakel is. Hij weet precies waar hij op het juiste moment moet zijn, heeft een rustig karakter en is onze wegkapitein in de grote koersen.”

Sam Bennett

Voor Mørkøv is dit dus zijn laatste seizoen als lead-out voor Sam Bennett. De Ierse sprinter heeft verschillende overwinningen aan het voorbereidende werk van de Deen te danken, maar verlaat aan het eind van 2021 Deceuninck-Quick-Step. Het ziet ernaar uit dat hij terugkeert naar zijn oude werkgever BORA-hansgrohe.