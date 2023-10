Nick Doup • dinsdag 17 oktober 2023 om 07:43

Michael Matthews wil 2023 snel vergeten: “Het was een grote puinhoop”

Interview Michael Matthews sloot afgelopen weekend zijn seizoen 2023 af in de Veneto Classic. Geheel in stijl. Bling stak even zijn neus aan het venster, maar kon in de finale verder niet veel uitrichten (hij werd 35ste) nadat hij eerder in de week hard gevallen was in de Giro del Veneto. Ook de aanloop naar zijn seizoenseinde verliep moeizaam, want de kopman van Jayco AlUla was enige tijd ziek. “Ik wil dit jaar afsluiten en vergeten”, is Matthews duidelijk.

“Kijkend naar mijn vorm was dit seizoen best wel goed, maar als je de resultaten erbij pakt, dan zeker niet”, concludeert hij in gesprek met WielerFlits. “We begonnen het seizoen heel goed in Australië, waar ik derde werd op het nationaal kampioenschap. In de Tour Down Under was ik goed tot de koninginnenrit, waar ik door een mechanisch probleem mijn klassement verloor.”

“Daarna kwam ik naar Europa en liep ik voor Parijs-Nice het coronavirus op. Ik miste daardoor Milaan-San Remo en al mijn andere hoofddoelen. In de Ronde van Vlaanderen startte ik wel, maar kwam ik ten val, waardoor ik niet meer in actie kon komen in het voorjaar”, somt Matthews op. “Daardoor stond ik na slechts tien trainingsdagen aan de start van de Giro. Verder was het een grote puinhoop. Ik wil dit jaar afsluiten en vergeten.”

Om dan toch een hoogtepunt te noemen: de ritzege die Matthews behaalde in de derde etappe van de Giro d’Italia in Melfi, door Mads Pedersen en Kaden Groves te verslaan. In het najaar kwam daar nog een derde plaats in de GP de Québec bij in de categorie ‘uitschieters’.



Ploegleider Matthew White noemt het jaar van Matthews erg wisselvallig. “We moesten zijn programma vaak aanpassen. Na de Giro hebben we hem alle tijd gegeven om rust te pakken en te herstellen, maar in de eerste wedstrijd die hij daarna reed, viel hij hard op zijn schouder. Dat zorgde weer voor een moeilijke voorbereiding op het WK. Ga zo maar door…”, aldus White.

“We kregen hem wel weer in vorm voor de twee wedstrijden in Canada, maar daarna werd hij weer ziek. Het bleek lastig voor hem om elke keer weer in topconditie te komen”, gaat hij verder.

Dat 2023 een jaar vol teleurstellingen is geworden, is dus een understatement. Hoe gaat hij de wintermaanden dan aanpakken? “Ik ga proberen om mezelf mentaal te resetten, daarvoor moet ik ook het positieve meenemen. Ik was mentaal namelijk wel sterk genoeg om mij elke keer terug te vechten. En ik geniet nog steeds van het fietsen, maar eerst wil ik dit hoofdstuk afsluiten.”

De rentree van Bling Matthews gaan we begin volgend jaar nog niet in de Tour Down Under zien. “Waarschijnlijk niet”, aldus ploegmanager White. “We geven Michael wat meer rust en dan gaan jullie hem waarschijnlijk weer terugzien in Europa, ergens in februari.”