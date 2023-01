Michael Matthews verliest ruim twee minuten door pech: “Geen respect in het peloton”

Gedesillusioneerd stond Michael Matthews na afloop van de tweede etappe van de Tour Down Under voor de camera. Hij had zojuist 2.13 minuut verloren op ritwinnaar Rohan Dennis, nadat hij pech kreeg op het moment supreme, in volle finale op Nettle Hill. “Ik weet het ook niet meer”, zuchtte Matthews.

“Ik zat goed gepositioneerd en de ploeg reed de hele dag heel goed op kop. Ik had twee goede tussensprints gereden en pakte daar tijd terug op de klassementsmannen”, gaat de kopman van Jayco AlUla verder. Bij die twee tussensprints wist Matthews namelijk in totaal drie bonificatieseconden te pakken. Dat bleek allemaal niets waard toen hij vlak voor Nettle Hill plots langs de kant stond.

“Het gebeurde op de laatste klim… Er is geen respect in het peloton. Ik werd aan beide kanten aangeraakt en daardoor ging mijn ketting eraf, die kwam kwam vast tussen mijn frame en crankstel. En ik kreeg hem er niet uit. Daarna kon ik die tijd niet meer goed maken”, aldus Bling. “Gelukkig waren er ploeggenoten bij me in de buurt die konden helpen, maar het was al over op dat moment.”

Op diezelfde Nettle Hill reed namelijk de beslissende kopgroep van vijf weg, met daarin ritwinnaar en nieuwe leider Rohan Dennis. Ook Matthews’ ploegmaat Simon Yates zat mee. Die reed lange tijd niet op kop en werd uiteindelijk vierde. “Ik denk dat we nu voor Simon gaan”, zei Matthews. “Hopelijk is hij ons plan-B.”

Door de pech is de Australische topfavoriet weggezakt naar de 58ste plaats in het klassement, op 2.09 minuut van leider Dennis. Yates staat twaalfde op 21 seconden achterstand.

Australian Michael Matthews struggles with a loose chain in a stressful exchange near the end of Stage 2, losing significant ground after placing second yesterday!@oakley | @SantosLtd #TourDownUnder pic.twitter.com/OwQKZx6HE4 — Santos Tour Down Under 🚴🚴‍♀️ (@tourdownunder) January 19, 2023