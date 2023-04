Michael Matthews over vriend Tadej Pogacar: “Hij heeft plezier teruggebracht in de koers”

Video

Michael Matthews is in vrijwel alle koersen waarin hij start een outsider, maar in de Ronde van Vlaanderen 2023 heeft hij daar een hard hoofd in. Bling komt terug van een coronabesmetting (waardoor hij zijn grote doel in Milaan-San Remo miste) en is daardoor nog niet in topvorm. “Maar ik ben hier om te vechten”, vertelt hij aan WielerFlits.

De 32-jarige Australiër wilde er echter per se bij zijn in Brugge. De beleving van deze koers is met geen andere te vergelijken. “Dit is zo’n prachtige wedstrijd. Ik ben gewoon blij om hier te zijn. Ik ben zeker nog niet waar ik moet zijn, maar ik ga het proberen vandaag. Je moet proberen de goede ontsnapping uit te zoeken. Misschien als er ploegmaats van een van de grote drie meezitten, zoals Christophe Laporte, Tim Wellens of Søren Kragh Andersen. Dan gaan hun kopmannen niet achtervolgen.”

Verwachtingen van Pogačar

Matthews woont in Monaco en is de buurman en boezemvriend van Tadej Pogačar, een van de drie topfavorieten. Beiden gingen nog met elkaar trainen deze week. “Hij was relaxt, maar dat is-ie altijd. Het beste van die gast is dat hij gewoonweg plezier heeft. Hij brengt fun terug in de sport en dat is erg belangrijk. We komen uit een periode waarin alle renners gestrest waren en niet zo zeer van de sport genoten. Tadej brengt de glimlach terug. Hij heeft vertrouwen, hij is er klaar voor en gaat lastig te verslaan zijn.”