Michael Matthews opnieuw tweede in de Tour: “Volgende keer is het mijn beurt”

Michael Matthews werd zaterdagmiddag voor de tweede keer deze week tweede in een rit in de Tour de France 2022. Op die plek strandde Bling in voorgaande edities ook al meer dan eens. De 31-jarige Australiër van BikeExchange-Jayco moest dus weer genoegen nemen met de dichtste ereplaats, al was hij blij dat hij zijn eigen sprint kon rijden: “Alleen ging ik nu te vroeg”, zei hij.

Daarmee doelt hij op de sprint in Longwy. “Ik wist dat ik niet weer te lang wilde wachten, zoals twee dagen geleden”, vertelt Matthews. “Al ging ik nu iets te vroeg. Maar Wout van Aert was amazing. Ik heb mijn best gedaan en het team deed geweldig werk vandaag. Opnieuw tweede… Ik blijf maar op de deur kloppen voor die overwinning.”

De Australiër dacht wel even dat hij de zege binnen had. “Op tweehonderd meter voor het einde leek het erop dat Tadej Pogačar en Wout ingesloten raakte. Ik ben toen aangegaan, maar uiteindelijk was ik niet snel genoeg. In het Critérium du Dauphiné zagen we al dat Wout heel sterk is. Hij is hier de te kloppen man, samen met Tadej. Eerst was ik tweede achter hem, nu achter Wout. De volgende keer is het mijn beurt”, klinkt hij echter strijdvaardig.