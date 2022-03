Michael Matthews verslaat Colbrelli in openingsrit Ronde van Catalonië

De openingsetappe van de Ronde van Catalonië, met start en finish in Sant Feliu de Guíxols, is gewonnen door Michael Matthews. De Australiër van BikeExchange-Jayco was in een oplopende sprint duidelijk te sterk voor Sonny Colbrelli en Quentin Pacher. Matthews, die vanzelfsprekend ook de eerste leider is, was drie jaar geleden ook al de beste in Sant Feliu de Guíxols.

Aan de Costa Brava ging vandaag de 101ste editie van de Volta a Catalunya van start. De zevendaagse wielerronde begon met een pittige etappe in en rond Sant Feliu de Guíxols. Met de Alt de Santa Pellaia (5,9 km aan 4%), Alt de la Ganga (3,5 km aan 4,1%) en Alt de Romanyà (5,8 km aan 4,5%) kregen de renners onderweg drie gecategoriseerde beklimmingen voor de wielen geschoven. Na de Alt de Romanyà, met zijn top op goed 25 kilometer van de finish, ging het via een redelijk snelle, maar niet te onderschatten finale naar de aankomst in Sant Feliu de Guíxols.

Peloton spat uiteen in waaiers

Het was aanvankelijk nog even wachten op de vroege vlucht. Verschillende renners probeerden er vanonder te muizen, maar dit verliep niet zonder slag of stoot. Na ruim dertig kilometer koers besloten zes renners hun geluk te beproeven en dit bleek de juiste move. Met Carlos Canal en Jesús Antonio Soto waren twee renners van Euskatel-Euskadi vertegenwoordigd in de voorste groep, net als Raúl García (Equipo Kern Pharma), Jetse Bol (Burgos-BH), Jonathan Caicedo (EF Education-EasyPost) en Marco Brenner (Team DSM). Het peloton liet begaan en zo kon de voorsprong oplopen tot goed drie minuten.

Het werd echter al snel weer onrustig in het peloton: de ploegen met een klassementsrenner waren namelijk beducht op waaiers. Waaiervorming lag op de loer en het peloton brak ook daadwerkelijk langs de Catalaanse kust. Een eerste groep van een twintigtal renners wist zich af te scheiden. Topfavoriet Simon Yates, Michael Woods, Michael Matthews, Pavel Sivakov en Daryl Impey waren bij de les en Jumbo-Visma, met Steven Kruijswijk, Rohan Dennis en Robert Gesink, zat ook attent mee van voren. Alejandro Valverde en Nairo Quintana lieten zich dan weer ringeloren en waren op achtervolgen aangewezen.

Hergroepering is een feit, nieuwe kopgroep met Molenaar

Movistar en Arkéa-Samsic, de ploegen van Valverde en Quintana, moesten in groep twee dan ook de kastanjes uit het vuur halen, in de hoop zo een scheve situatie recht te zetten. Het verschil tussen de groep Yates-Kruijswijk en die van Valverde en Quintana schommelde enige tijd rond de minuut, maar met het verstrijken van de kilometers werd de voorsprong steeds kleiner. Op goed vijftig kilometer van de streep was er sprake van een hergroepering en zo keerde de rust weer terug in het peloton. Dit was voor zes coureurs het moment om ten aanval te trekken: een nieuwe kopgroep was geboren.

Opnieuw was een Nederlandse renner van Burgos-BH van de partij, maar dit keer was het niet Jetse Bol, maar Alex Molenaar. De 22-jarige Rotterdammer met Spaanse roots wist samen met Pieter Serry (Quick-Step Alpha Vinyl), Bruno Armirail (Groupama-FDJ), Jonas Hvideberg (Team DSM), Théo Delacroix (Intermarché-Wanty-Gobert) en de onvermoeibare Caicedo (EF Education-EasyPost) een mooie voorsprong uit te bouwen. De voorsprong van de zes vluchters bedroeg op een gegeven moment meer dan een minuut. In het peloton zagen we vooral de mannen van INEOS Grenadiers het vuile werk opknappen.

Op naar een sprint

De zes koplopers waren intussen begonnen aan de eerste stroken van de Alt de Romanyà, de laatste klim van de dag. Op deze bijna zes kilometer lange klim trok Armirail stevig door. Serry, Delacroix en Hvideberg wisten hun wagonnetje aan te haken, Molenaar daarentegen moest passen. Hvideberg kwam niet veel later als eerste boven op de top en wist zich zo te verzekeren van de laatste bergpunten van de dag. De beloftevolle Noor begon, met in zijn wiel Delacroix, Serry en Armirail, als eerste aan de natte en zeer verraderlijke afdaling van de Romanyà. De vier aanvallers leken echter een vogel voor de kat: een hergroepering was aanstaande.

Het inmiddels flink uitgedunde peloton, aangevoerd door de mannen van Movistar, was inmiddels wakker geschoten en ontwikkelde een zeer hoog tempo richting de finish in Sant Feliu de Guíxols. Alle inspanningen ten spijt werden de vier avonturiers, mede door het beulswerk van Bahrain Victorious, met nog ruim zeven kilometer te gaan bij de lurven gegrepen. De renners konden zich vervolgens opmaken voor een pittig sprintje bergop. Quick-Step Alpha Vinyl nam de kop in de laatste kilometers, richting de voet van het slotklimmetje. Dit was het sein voor Richard Carapaz om te versnellen.

Paniek na afloop: Colbrelli zakt in elkaar

De Ecuadoraan was echter niet vinnig genoeg om ook echt weg te rijden, zo zaten Matthews en Colbrelli pal op het wiel van de olympisch kampioen. Matthews, drie jaar geleden ook al de beste na een identieke finale richting Sant Feliu de Guíxols, zat uitstekend geplaatst en wist zijn sprint dit keer ook tot in de perfectie te timen. Europees kampioen Colbrelli koos de linkerkant van de weg, leek heel even op weg naar de zege, maar bleek uiteindelijk niet opgewassen tegen de veel snellere Matthews. Laatstgenoemde wist Colbrelli vakkundig te remonteren en snelde op overtuigende wijze naar zijn eerste zege van het seizoen.

Het is voor de 31-jarige Matthews zijn eerste zege in anderhalf jaar tijd. In 2020 won hij namens Team Sunweb de Bretagne Classic, maar vervolgens stond hij lange tijd droog. De Australiër grossierde sindsdien in ereplaatsen, maar winnen bleek o zo moeilijk. Tot vandaag. Na de finish werd de zege van Matthews echter overschaduwd door wat er na de finish gebeurde. Colbrelli zakte na zijn sprint namelijk in elkaar. Het medische team ter plaatse moest hartmassage toepassen, waarna de Italiaan werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Colbrelli is gelukkig wel bij bewustzijn, zo heeft zijn ploeg Bahrain Victorious inmiddels bevestigd.