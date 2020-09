Michael Matthews: “Ik ben denk ik niet een van de favorieten” zondag 27 september 2020 om 10:45

De naam van Michael Matthews is niet vaak genoemd in aanloop naar het WK wielrennen in Imola, maar de rappe Australiër is wel degelijk ambitieus. “Maar ik ben denk ik niet een van de favorieten”, zo laat hij weten aan Cyclingnews.

Matthews, die in 2015 (zilver in Richmond) en 2017 (brons in Bergen) al een medaille wist te veroveren op het WK, spreekt van een zwaar parcours. “Het is erg selectief, dat is wel duidelijk. De wegen zijn smal en het blijft lastig. Ik weet niet of het parcours mij ligt. Dat is moeilijk te zeggen. Het is belangrijk om gewoon goede benen te hebben.”

De Australische bondscoach kan met Richie Porte nog een tweede renner uitspelen in de finale. “Richie kan het overnemen als het echt een dag voor de klimmers is en ik geen goede dag heb. De beklimmingen hier zijn steiler en zwaarder dan in Yorkshire (waar de renners een jaar geleden streden om de wereldtitel, red.), ze zijn nu een stuk langer en geschikt voor de pure klimmers.”

“Ik voel niet dat ik de Tour nodig heb om top te zijn op het WK”

Matthews reed na de coronabreak slechts drie wedstrijden met Milaan-San Remo, de Bretagne Classic en Tirreno-Adriatico. “Maar het is niet slecht om wat frisser aan het WK te beginnen. Ik heb me thuis goed kunnen voorbereiden met enkele specifieke trainingen. Ik voel niet dat ik de Tour de France nodig heb om top te zijn op het WK.”

“Ik heb er alles aan gedaan om goed te zijn voor de wegrit. Of ik een van de favorieten ben voor de wereldtitel? Dat denk ik niet. Een minder selectieve wedstrijd is in mijn voordeel. We zullen moeten wachten op de wedstrijd zelf.”