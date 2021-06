Michael Boogerd over strijd om gele trui: “Kelderman grootste uitdager voor Van Aert”

Michael Boogerd kijkt uit naar die tijdrit van Wilco Kelderman en Wout van Aert. De ex-renner voorspelt een spannend gevecht om de gele trui: “Kelderman zal gebrand zijn om van vandaag de mooiste dag van zijn leven te maken”, zegt Boogerd in een gesprek met WielerFlits.

De 30-jarige Nederlander, momenteel vijfde in het algemeen klassement op 31 seconden van leider Van der Poel, moet dan in de strijd tegen de klok wel afrekenen met zijn landgenoot in de gele trui én met tijdritspecialist Wout van Aert.

De Belg is een van de weinige Jumbo-Visma-renners die redelijk ongeschonden uit de tumultueuze openingsritten is gekomen. Maar zit zijn ploeg wel te wachten op de verantwoordelijkheid van de gele trui? “Ik denk dat het voor iedere ploeg fijn is om in het geel te rijden. Mocht Van Aert de trui pakken, zal je als ploeg de volgende toch op kop moeten controleren. Zijn de renners wel toe in staat? En moet daar wel energie in steken, maar voor de sfeer in de ploeg zou het wel goed zijn.”