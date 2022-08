Mezgec blijft bij BikeExchange-Jayco: “Met Dylan erbij heb ik een duidelijke rol”

Dylan Groenewegen heeft ook de komende jaren Luka Mezgec tot zijn beschikking als sprintaantrekker. De Sloveen heeft tot eind 2024 bijgetekend bij zijn huidige ploeg, BikeExchange-Jayco. Dat laat het Australische team weten op haar site.

“Nu Dylan zich afgelopen bij ons team heeft aangesloten, heb ik een veel duidelijkere rol dan voorheen”, zegt de 34-jarige Mezgec, die in 2016 de overstap maakte van Giant-Alpecin naar het toenmalige ORICA-BikeExchange. “Een van de beste sprinters in de wereld helpen geeft veel plezier en is een grote verantwoordelijkheid – en daar hou ik van.”

“Met de volledige sprinttrein werken, zoals we afgelopen seizoen deden, was heel anders dan de afgelopen jaren. En een flinke uitdaging voor mij, aangezien ik iemand ben die vaak de plannen voor de sprints maakt. De plannen zijn nu veel complexer geworden. Maar ik hou van deze uitdaging, en dat is een van de voornaamste redenen waarom ik hier wilde blijven. Natuurlijk voelt het na alweer zeven jaar bij de GreenEDGE-familie ook als thuis. Het is geweldig om alle positieve energie en toewijding te zien van iedereen die bij het team werkt.”

Mezgec was dit jaar ook aanwezig in de Tour de France, waar Groenewegen de derde etappe naar Sønderborg wist te winnen. De komende jaren zal hij niet enkel de sprint aantrekken voor Groenewegen, maar ook de “jonge en veelbelovende sprinttalenten” die in 2023 bij de ploeg komen bijstaan, staat op de ploegsite. Hoewel Kaden Groves vertrekt, komt onder anderen de snelle Blake Quick het team versterken.