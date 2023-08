zondag 27 augustus 2023 om 16:17

Mexicaans talent Isaac Del Toro zet Tour de l’Avenir op zijn kop en stunt met eindzege

Isaac Del Toro heeft in de slotrit van de Tour de l’Avenir gestunt door de eindoverwinning te grijpen. De Mexicaanse klimmer wist op de Col de l’Iseran weg te rijden bij klassementsleider Matthew Riccitello, die een lange achtervolging moest bekopen op de slotklim naar Sainte-Foy-Tarentaise. De Amerikaan stortte helemaal in en verloor bijna drie minuten op Del Toro, die zo de eindzege binnensleepte. De ritzege ging naar Giulio Pellizzari.

Op het programma stond een bergetappe van nog geen 100 kilometer met al vroeg de loodzware Col de l’Iseran (met de top op 2.770 meter hoogte). Daarna volgde een lange afdaling en een tweetrapsraket tot de finish en Sainte-Foy-Tarentaise.

Del Toro zet Riccitello onder druk

De koers brak open op de Col de l’Iseran, waar de Mexicaanse revelatie Isaac Del Toro zijn duivels ontbond vlak onder de top. Hij kwam met een voorsprong op gele trui Matthew Riccitello over de top en wist die voorgift uit te breiden naar 1.45 minuut. Daardoor wist Del Toro virtueel de leiding over te nemen van de Amerikaanse leider, die zelf de achtervolging moest leiden en zo veel krachten verspeelde.

Ondertussen kon Del Toro vooraan meedraaien in een kopgroep met daarin ook William Junior Lecerf en Giulio Pellizzari, de nummers zes en vier van het klassement. De beslissing ging vallen op Montes du Villaret (8,6 km aan 5,7%) en Sainte-Foy-Tarentaise (4,8 km aan 8,4%). Op die eerste klim wist Riccitello een deel van zijn achterstand goed te maken, maar hij blies zichzelf op en verloor daarna weer veel tijd.

Riccitello bijt zich stuk en buigt het hoofd

Tien kilometer voor de meet had Del Toro al 1.40 minuut op Riccitello en dat verschil liep alleen maar op. Het Mexicaanse toptalent wist het klassement zo helemaal op zijn kop te zetten. Op de slotklim kon alleen Pellizzari hem nog volgen. De twee kwamen samen boven in Sainte-Foy-Tarentaise.

Omdat Del Toro zich helemaal gesmeten had om tijd te pakken in het algemeen klassement, kon Pellizzari de sprint om de ritzege winnen. Een moegestreden Riccitello kwam ongeveer 2.45 minuut later over de finish en zag zijn gele trui daar definitief in rook opgaan. Sterker nog, de Amerikaan viel zelfs van het eindpodium. Del Toro werd namelijk geflankeerd door de Italianen Pellizzari en Davide Piganzoli op het podium.

William Junior Lecerf kon in de finale van de slotrit niet mee met Del Toro en Pellizzari, maar werd wel knap derde en kon zo ook een sprong maken in het algemeen klassement. Hij wist te klimmen naar een vijfde plaats in de eindklassering.