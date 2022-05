Metec-Solarwatt debuteert in Parijs-Roubaix U23

De beloften van Metec-Solarwatt mogen zich opmaken voor Parijs-Roubaix. De ploeg van Michel Megens heeft een uitnodiging gekregen voor de U23-uitgave van de Helleklassieker. De kasseienklassieker geldt ook in het beloftencircuit als een grote afspraak. In de laatste tien jaar wonnen onder meer Tom Pidcock, Nils Eekhoff, Filippo Ganna, Stan Dewulf, Mike Teunissen en Bob Jungels.

Het is overigens voor het eerst dat Metec-Solarwatt deelneemt aan Parijs-Roubaix. “Het is normaliter voor ons erg lastig om binnen te komen, maar blijkbaar staan we er goed op in Frankrijk”, zegt Megens. “Nu moeten we het vertrouwen waarmaken en onze plek voor toekomst veiligstellen. Het is in ieder geval een mooie uitdaging voor onze beloften, want het deelnemersveld bestaat uit diverse opleidingsploegen van WorldTour-teams.”

Geen trainingskamp bij Arkéa Samsic

Megens en ploegleider Adri van Houwelingen hebben alvast een oud-winnaar van Parijs-Roubaix in de ploeg. Derdejaarsbelofte Hidde van Veenendaal won in 2019 de juniorenversie van de Hel van het Noorden. Hij kwam vervolgens twee jaar uit voor Jumbo-Visma Development, maar daar werd vorig jaar zijn contract niet verlengd. Afgelopen winter maakte Van Veenendaal samen met Axel van der Tuuk de overstap naar Metec-Solarwatt. Of beide talenten erbij zijn op zaterdag 15 mei, valt nog te bezien.

Wie wel al zeker van de partij is, is Tibor Del Grosso. De 18-jarige Drent werd vorig jaar Nederlands kampioen bij de junioren en heeft in zijn eerste maanden als belofte ook meteen indruk gemaakt. Hij werd dertiende in Olympia’s Tour, twaalfde in Le Triptyque en veertiende in de PWZ Zuidenveld Tour. Door zijn deelname kan Del Grosso wel een streep zetten een trainingskamp bij Arkéa Samsic. Het Franse ProTeam had de jongeling uitgenodigd om nader kennis te maken.

Volgende week lees je bij WielerFlits een uitgebreide voorbeschouwing op Parijs-Roubaix U23 2022.