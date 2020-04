Met Stefan Küng triomfeert opnieuw een tijdrijder in virtuele Ronde van Zwitserland donderdag 23 april 2020 om 18:16

Ook de tweede etappe in de virtuele Ronde van Zwitserland is gewonnen door een tijdrijder. De Zwitserse hardrijder Stefan Küng (Groupama-FDJ) degradeerde de tegenstand over de 46 kilometer die werd afgewerkt op het Rouvy-platform.

Negentien teams van drie renners kregen een 46 kilometer lange virtuele rit voorgeschoteld. In tegenstelling tot gisteren deze keer met weinig hoogtemeters, zodat zowaar een aantal ‘kenners’ op een massasprint durfden te hopen. Wishful thinking natuurlijk. In dergelijke omstandigheden – het Rouvy-platform maakt geen gebruik van drafting – gaat het uiteraard puur om wattages.

Dus scoorden vooral Stefan Küng, Filippo Ganna en Greg Van Avermaet hoog op de lijstjes van de bookmakers. Terecht, zo bleek. De Fransman Benjamin Thomas nam dan wel de beste start, maar nog voor Thomas het besefte, werd hij voorbijgesneld door respectievelijk Stefan Küng, Greg Van Avermaet, Michael Matthews en Sylvan Dillier. Ook Filippo Ganna haakte snel zijn wagonnetje aan.

Maar voor Küng ging het bijlange niet snel genoeg. Na een paar kilometer ging de Zwitser harder op de trappers duwen en was het voor de verzamelde tegenstand harken om de schade te beperken. Stefan Küng liep steeds verder uit en een zege kwam nooit in gevaar. Ganna snelde uiteindelijk best gemakkelijk naar de tweede plaats – ook al afgescheiden – terwijl Matthews en Van Avermaet tot in de laatste rechte lijn duelleerden voor plaats drie. Matthews haalde het van de Olympische kampioen. Matteo Dal-Cin werd ietwat verrassend vijfde.

Nog dit: Küng reed met zijn 83 kilogram de 46 kilometer aan een gemiddelde wattage van 488 Watt.

Digital Swiss 5

Etappe 2: Frauenfeld-Frauenfeld (46 km)

1. Stefan Küng

2. Filippo Ganna

3. Michael Matthews

4. Greg Van Avermaet

5. Matteo Dal-Cin

6. Stephen Basset

7. Rasmus Tiller

8. Kamil Gradek

9. Michael Schär

10. Mitch Docker