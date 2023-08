woensdag 23 augustus 2023 om 14:08

Met oog op de toekomst: drie toptalenten naar vrouwenploeg Lidl-Trek

De vrouwenploeg van Lidl-Trek heeft een flinke slag geslagen op de transfermarkt. De Amerikaanse formatie heeft vandaag de komst van Izzy Sharp (18) en de zusjes Ava en Isabella Holmgren (18) wereldkundig gemaakt.

Lidl-Trek heeft zo drie toptalenten kunnen strikken voor de volgende jaren. De nog altijd maar 18-jarige Sharp tekent voor de komende drie seizoenen. De Britse maakte dit jaar indruk in de juniorencategorie, met winst in Gent-Wevelgem en de EPZ Omloop van Borsele. Ook veroverde ze eerder deze maand de zilveren medaille op het WK tijdrijden voor juniores. Alleen de Australische Felicity Wilson-Haffenden bleek die dag te sterk voor Sharp.

De Canadese zusjes Ava en Isabella Holmgren lieten dit seizoen ook mooie dingen zien op de weg, maar blinken nog meer uit op de veldritfiets en mountainbike. Isabella reed begin dit jaar in het Nederlandse Hoogerheide naar de wereldtitel in het veld in de U-19 categorie, voor haar tweelingzus Ava. Ook veroverde ze op de voorbije wereldkampioenschappen wielrennen de U19-wereldtitel in het mountainbiken. Ava pakte dan weer de Canadese veldrittitel bij de elite en de Trek CX Cup.



“Deel uitmaken van een WorldTour-team was een doel voor de lange termijn, dus ik was wel enigszins overdonderd. Het is allemaal heel erg spannend en ook wel een beetje intimiderend, maar dat zal me alleen maar motiveren om alles eruit te halen. Ik ben klaar voor een nieuwe uitdaging en sta te popelen om met het team aan de slag te gaan!”, is Isabella Holmgren in de wolken.

Ook Ava kan niet wachten op haar nieuwe avontuur. “Om deel uit te maken van deze ploeg… Ik kan echt niet blijer zijn. Ik ben dankbaar voor alle steun die ik de afgelopen jaren heb gekregen om naar dit niveau te groeien. Ik voel me een bevoorrecht mens, dat ik deze kans nu krijg. Ik denk dat Lidl-Trek een briljante mix heeft van ervaren en jonge rensters. Ik heb er veel zin in om samen met mijn zus aan een nieuw hoofdstuk in mijn wielercarrière te beginnen.”

Ava Holmgren is momenteel overigens herstellende van een sleutelbeenbreuk, opgelopen tijdens de verkenning van het WK mountainbike voor juniores, waar haar zus Isabella naar de wereldtitel reed.