Met andere aanpak wil Michael Matthews in 2022 eindelijk weer winnen

Tal van ereplaatsen in het voorjaar en op een zucht van winst in de Tour en Vuelta. Dit was niet het seizoen van Michael Matthews. Daarom kiest de 31-jarige Australiër voor een andere aanpak in 2022: “Als ik dat doe en er volgt een glimlach, weet ik dat ik het beste uit mezelf kan halen.”

Sinds zijn overstap naar Team BikeExchange kon Michael Matthews nog niet winnen. Zijn laatste zege dateert zelfs al van de Bretagne Classic op 25 augustus 2020. “Ik kon al lang geen wedstrijd meer op mijn naam schrijven. Een zege moet er absoluut komen, zoveel is zeker”, vertelt Matthews aan Cyclingnews. “Ik wil het team helpen en terugbrengen naar de plaats waar we thuishoren.” Teammanager Brent Copeland vertelde eerder al hogere verwachtingen te hebben van zijn kopman.

Daarom kiest Bling voor een andere benadering: back to basics. Geen afleiding meer met andere verantwoordelijkheden, maar volledige focus op de fiets. “In het afgelopen seizoen was ik te veel bezig met randzaken in mijn leven. Ik denk dat mijn lichaam gewoon niet genoeg tijd gekregen heeft om te rusten. Ik heb geprobeerd om mijn leven opnieuw eenvoudig te maken: trainen, eten en slapen. Tijdens het wielerseizoen was ik gewoon niet fris genoeg.”

Daarom kiest Matthews voor een professionelere aanpak: “Ik ga dit jaar elke dag naar de gymsessie, zodat ik me 100 procent fit voel. Vanaf nu zal ook elke maaltijd tot in de puntjes gepland zijn. Of ik dat dan nog niet deed? Ik besef dat het niet zo professioneel klinkt maar in 2021 koos ik gewoon voor een natuurlijke benadering.”

Komend seizoen wil de Australiër er alles aan doen om Wout van Aert en Mathieu van der Poel het vuur aan de schenen te leggen in de Vlaamse klassiekers. Daarnaast wil hij ook schitteren in de Ronde van Frankrijk en op het WK in zijn thuisland. De regenboogtrui pakken in zijn eigen land, dat zou ongetwijfeld een droom zijn voor Matthews. Of het dankzij zijn nieuwe aanpak lukt, weten we op 25 september 2022.