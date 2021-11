Team BikeExchange steekt hand in eigen boezem: “Te veel op Yates en Matthews gewed”

Het was niet het jaar voor Team BikeExchange. De mannen eindigden als zestiende van de negentien WorldTour-teams, terwijl de vrouwen negende en laatste werden. Teammanager Brent Copeland legt bij Cyclingnews uit hoe dat komt. “Bij de mannen hebben we te veel op twee renners gewend en de vrouwen waren heel ongelukkig, met de blessure van Amanda Spratt erbovenop.”

Yates en Matthews

Bij de mannen had Copeland zijn ploeg gebouwd rond kopmannen Michael Matthews en Simon Yates. Alleen de Brit wist twee keer te winnen en als derde te eindigen in de Giro d’Italia. Bling was zeer constant, maar hij won alleen niet. “Simon deed een geweldige Giro, maar zijn val in de Tour de France hinderde hem de rest van het jaar. Als dat een van je scorende mannen is en die krijgt te maken met blessures of incidenten, dan weet je dat je punten gaat verliezen. Dat was een bewust risico.”

Het droge seizoen voor Matthews was zijn eerste in zijn twaalf jaren als prof. Dat terwijl hij misschien wel de beste ondersteuning in jaren had. “Michael heeft zo veel energie in zijn pogingen gestoken, hij is zo’n goede professional. Maar toch lukte het hem niet om te winnen, waar we toch op gehoopt hadden”, stelt de Zuid-Afrikaan. “In veel races kwam hij in finales renners als Wout van Aert en Mathieu van der Poel tegen, die qua karakteristieken op hem lijken. Zij waren dit jaar simpelweg beter dan Matthews.”

Vrouwen kennen pechjaar

Na het vertrek van toprenster Annemiek van Vleuten, viel de vrouwenploeg van BikeExchange in een gat. “Onze dames waren gewoonweg extreem ongelukkig dit jaar”, legt Copeland uit. “De vernauwde liesslagader bij Amanda kwam ook pas tegen het einde van het seizoen aan het licht. Gezien zij onze teamleider was, is het haar vanwege het fysieke ongemak niet gelukt om te excelleren. We hebben nu geleerd dat je een ploeg niet aan één topvrouw kunt ophangen. We hadden in 2021 geen plan-B.”

Daar heeft de teammanager overigens nog wel werk aan de winkel. Met Grace Brown (FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope) en Sarah Roy (Canyon SRAM) vertrekken twee sterke rensters en Janneke Ensing en Lucy Kennedy zwaaien af. Daarnaast staat kopvrouwe Spratt de eerste maanden van 2021 nog buitenspel vanwege heer revalidatie. Inmiddels werden er met Kirsten Faulkner, Nina Kessler en Ruby Rosemann-Gannon drie nieuwe rensters aangetrokken. Daar moet nog wel het nodige bij.

Beter presteren in 2022

Samen met de staf en renners heeft Copeland het jaar geanalyseerd. De verbeteringen en fouten zijn duidelijk, waardoor het team komend jaar weet wat het te doen staat. “Ik voel nu al dat we komend jaar sterker voor de dag komen. Op ons jongste trainingskamp voelde ik ongelooflijke positieve energie en enthousiasme bij zowel staf als renners. De mannen en vrouwen willen zich tonen, dat ze kunnen winnen en dat ze het waard zijn om op dit niveau te koersen. Het frustreert dat het in 2021 niet lukte.”

Naast Kessler rijdt er met Jan Maas volgend jaar nog een Nederlander bij de ploeg, die dan BikeExchange-Jayco heet.