Merlier viel letterlijk weg: “Maar was sowieso het plan om voor Philipsen te gaan”

Tim Merlier zat in het groepje dat nog voor de finale zou aansluiten bij de kopgroep, maar kon een val van Alexander Kristoff niet ontwijken en viel zo weg uit de kop van de koers. “Vervelend, maar uiteindelijk zou toch de kaart Philipsen getrokken worden. Mooi dat hij het afmaakt.”

Met drie zeges deed Tim Merlier dit voorjaar al zijn duit in het zakje voor Alpecin-Fenix. In Schoten kon de voormalige Belgische kampioen niet meesprinten. Hij viel samen met Alexander Kristoff weg uit het groepje waar hij deel van uitmaakte. “Ik kon Kristoff niet meer ontwijken”, vertelde Merlier in een eerste reactie.

Het groepje zou nog naar de oorspronkelijke kopgroep rijden, maar zonder Merlier dus. “Al had ik vandaag toch niet gesprint”, verraste Merlier. “Op de teammeeting deze ochtend was beslist dat we de kaart van Philipsen zouden trekken. Had ik er nog bijgezeten, zou ik voor hem de sprint aantrekken. Mooi dat Jasper het ook afmaakt.”