Merlier na zege in Brussel: “Hopelijk kan ik ook rit in Tirreno winnen” zondag 30 augustus 2020 om 15:40

Tim Merlier durft na zijn overwinning in de Brussels Cycling Classic al vooruit te kijken. De Belgische kampioen van Alpecin-Fenix trekt begin september naar Italië voor Tirreno-Adriatico. “Het is bijzonder dat ik in de Belgische driekleur nog een zege kan pakken na de coronabreak”, vertelt Merlier. “Nu ga ik naar Tirreno-Adriatico, hopelijk kan ik daar ook nog een ritje winnen.”

Het peloton bleef ondanks de heuvelachtige zone bijeen in de finale, waarin Merlier door ploegmaats naar voren werd gebracht. “Ik kwam samen met Jonas Rickaert vroeg van voren te zitten, na de voorlaatste bocht al”, zegt hij. “Ik twijfelde of ik moest uitzakken of moest blijven zitten, maar Jonas weet perfect wat te doen. Daar ben ik hem dankbaar voor. In de sprint dat ik iets te vroeg te gaan, maar het valt netjes in zijn plooi.”

Alles of niets

Merlier koos ervoor om het wiel van zijn concurrenten te kiezen in de slotfase. “Toen Bouhanni met zijn treintje kwam dacht ik: alles of niets. Ik kon er goed uitkomen, een gaatje slaan en dat vasthouden”, beschrijft hij.

De finale van de Brussels Cycling Classic was onvoorspelbaar vanwege de flinke regenval. “Het was erg glad, maar ik vond het nog meevallen al bij al. Het was zeker niet in mijn nadeel”, geeft de parttime-crosser aan. “Maar ik heb nog wel even teruggedacht aan vorig jaar. Toen zat ik alleen, nu had ik nog mannen rond mij. Ik ben echt een sprinter die gebracht moet worden. Dat hebben ze vandaag super gedaan.”