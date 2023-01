Tim Merlier kritisch op zichzelf ondanks zege: “Technisch was het niet goed genoeg”

Tim Merlier won zaterdag de Kasteelcross in Zonnebeke. Het was zijn eerste crosszege sinds 25 oktober 2014, toen hij een C2-veldrit won in het Duitse Mannheim. “Ik had het wel gehoopt, maar technisch was het zeker niet goed genoeg”, zei hij na afloop voor de camera van VTM.

“Gelukkig kon ik mijn kracht kwijt”, vervolgde Merlier, die in de voorlaatste ronde wegreed uit een omvangrijke kopgroep. “Toen ging één ronde alles perfect en kon ik een mooi gaatje slaan. Voor de rest was het afwachten en de cross ondergaan.”

Tot het beslissende moment waarop Merlier versnelde, bestond de kopgroep uit maar liefst zeven renners. Alles bleef kortom lang bij elkaar. “Ik had al een keer geprobeerd, maar toen reed ik me vast. Er was altijd wel iets. Ik kantelde ook mijn zadel nog een keer. Technisch zat het gewoon niet goed, ik kon mijn ding niet doen.”

“Ik heb me proberen zo lang mogelijk rustig proberen te houden. Het was wat afkijken van de rest, om te zien hoe de goede lijnen gereden moesten worden. Op zich reed ik wel goede lijnen denk ik, maar als ik versnelde, kon ik de snelheid in de bochten niet aan. Maar in de voorlaatste ronde ging alles plots goed. Ik counterde toen er doorgetrokken werd. Daarna wist ik: als ik nu foutloos blijf, kan ik een gat slaan. Dat lukte.”

Lekke band?

Merlier leek in de slotronde nog een leegloper te hebben, maar hij gaf na afloop zelf aan dat daar geen sprake van was. “In een bocht, op het asfalt, moest ik even met de voet uit de pedaal maar dat was gewoon omdat ik niet gewend meer ben om op platte tubes te rijden.”

Wat betekent deze zege voor Merlier, die nog nooit eerder een elite-cross in België wist te winnen? “Als ik nu had verloren, had ik niet in zak in as gezeten. Maar conditioneel moet je wel in orde zijn om in de cross mee te strijden voor de overwinning. Ook als het deelnemersveld minder is, zoals hier. Dus het geeft wel vertrouwen voor het wegseizoen.”