Merlier geniet na zege in Brugge-De Panne: “Mooi zij aan zij met Groenewegen”

Tim Merlier heeft kunnen genieten van zijn sprintzege in de Minerva Classic Brugge-De Panne, al was hij een paar minuten na de finish nog altijd niet overtuigd van zijn overwinning. Het verschil met Dylan Groenewegen was heel nipt. “Ik moest echt nog snokken”, lacht Merlier.

Na de Nokere Koers van vorige week was het opnieuw raak voor Merlier op woensdag. “Iedere week koers op woensdag alsjeblieft”, zegt hij met een knipoog in het flashinterview. Merlier zette zijn sprint laat in. “Ik wist niet of Olav Kooij op zijn lijn ging blijven, dus twijfel ik iets te lang. Daarna was het mooi zij aan zij met Dylan. Dacht dat ik hem had, maar hij kwam weer opzetten en dus moest ik nog snokken. Het was blijkbaar net genoeg.”

De finale van het lokale parcours richting De Panne was erg technisch en chaotisch. “Het was niet te beschrijven. Als je daar beelden uit het peloton van laat zien… Ik ben vooral blij dat ik veilig aan de finish ben, en dat ik gewonnen heb is dubbel zo goed”, zegt de kopman van Alpecin-Fenix.

“De gevaarlijke stukken kenden we”, legt hij uit. “Maar een fris peloton is op elke finish gevaarlijk. Het is ook altijd moeilijk met het fietspad, want soms kan je niet anders dan daar op rijden. Dat is weer extra gevaarlijk, want je wil ook zo rap mogelijk weer eraf. Dat is beetje dubbel. Maar ik ben heel blij met deze zege. Het is mijn derde van het seizoen en mijn tweede in de WorldTour. Daar ben ik trots op.”