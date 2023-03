Merlier bedankt Van Lerberghe na Nokere Koerse: “Hij deed klasse werk”

Tim Merlier had na zijn zege in Nokere Koerse complimenten over voor ploegmaat Bert Van Lerberghe. Voor de Belgische kampioen van Soudal Quick-Step was de lead-out namelijk cruciaal. “Het is een droom om achter hem te zitten”, aldus Merlier in het flashinterview.

“In de laatste twee rondes werd er vol gekoerst en was het moeilijk om de controle te vinden. Maar we hadden een heel sterke Van Lerberghe die alles rechttrok voor ons”, zegt Merlier. “En hij deed nog een goede lead out ook. Dat was echt klasse werk. Dat was bijna onbeschrijfelijk. Het is een droom om daar achter te zitten.”

Vorig jaar was Merlier ook al zegezeker op Nokereberg. “De sprint was niet zoals vorig jaar, maar het was wel genoeg”, lacht hij. “Ik zei tegen Bert dat hij niet meer moest twijfelen omdat ze achter ons gevallen waren. Dat heeft hij uitstekend gedaan, hij bracht mij zoals ik het wilde. Daarna heb ik mijn sprint gereden en dat was genoeg om het te houden tot de finish.”

Voor Merlier is Nokere Koerse een thuiswedstrijd. “En het is de eerste keer dat de kampioen van België in Nokere wint”, kent hij zijn klassiekers. De transfer naar Soudal Quick-Step heeft alvast goed uitgepakt voor Merlier, die al vijf keer won. “Ik ben heel tevreden, voor mezelf en voor de ploeg. Waar dat kan, zal ik de ploeg teruggeven waarvoor ze me gehaald worden.”