Merijn Zeeman: “Vuelta is voor Dumoulin goede investering richting 2021”

Merijn Zeeman, sportief manager bij Jumbo-Visma, vindt het goed dat Tom Dumoulin doorgaat in de Vuelta a España. De kopman verloor in de eerste drie etappes al veel tijd en speelt zo geen rol van betekenis meer in het klassement, maar opgeven doet hij niet. “De inschatting is nu dat het weer beter gaat met hem”, zegt Zeeman in het AD over Dumoulin.

“Richting de winter en het komende wielerjaar 2021 is het een goede investering om hier te blijven”, legt de ploegleider uit. “Dat vond Tom zelf ook verstandig. Of ik verrast ben dat hij geen rol kan spelen in het klassement? Eigenlijk niet. De voorbereiding is door dit rare coronaseizoen verre van ideaal geweest. Op de Tour waren we perfect voorbereid, nu niet.”

Zeeman: “Ook afwachten hoe het met Roglič gaat”

“Tom kwam hier met goede moed aan de start, maar hij voelde al wel dat hij moe was”, aldus Zeeman. “Met dit scenario hebben we dus zeker rekening gehouden. Meedoen met de absolute top lukt hier niet, maar we vinden het dus wel belangrijk dat hij doorgaat zolang het kan. Met Primož Roglič staan we nog goed, maar ook bij hem is het afwachten hoe dat gaat. We gaan er in ieder geval vol voor. Knokken tot en met 8 november.”

Jumbo-Visma verloor zondag met Roglič de rode leiderstrui in de Vuelta a España aan Richard Carapaz. De Sloveense kopman staat nu vierde op 30 seconden van de Ecuadoriaan van INEOS Grenadiers.