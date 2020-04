Merijn Zeeman vindt mogelijke overlap Tour en Vuelta geen probleem zaterdag 11 april 2020 om 16:49

Merijn Zeeman zou het geen probleem vinden als de Ronde van Frankrijk en de Ronde van Spanje kort na elkaar van start gaan, of mogelijk zelfs overlappen. “Dat is voor ons geen probleem”, zo laat hij weten. “Wij zijn prima in staat om twee sterke teams op te stellen.”

Normaal kunnen renners die de Tour gereden hebben, ook starten in de Vuelta enkele weken later. Maar nu de Tour mogelijk met vier weken wordt verschoven, valt deze mogelijkheid weg. “Christian Prudhomme heeft laten doorschemeren dat de Tour mogelijk verplaatst wordt met vier weken, terwijl Javier Guillén heeft laten weten dat de Vuelta niet verplaatst zal worden in dat geval. We zullen dan twee andere teams moeten opstellen”, aldus Zeeman in NH Radio Sportcafé.

“Verder hoorden wij dat de Giro d’Italia mikt op oktober”, gaat hij verder tegen de Noord-Hollandse radiozender. “En dat de monumenten dan in augustus en september worden verreden. Dat is natuurlijk allemaal nog speculatie.”

Opnieuw aan de tekentafel

“Wij hopen en rekenen er ook op dat deze wedstrijden natuurlijk alsnog kunnen plaatsvinden”, eindigt hij. “Maar dan moeten we dus wel opnieuw aan de tekentafel en voor de renners een nieuwe seizoensindeling maken.”