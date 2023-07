Merijn Zeeman: “Tijdrit gaat sowieso verschil brengen en bepalen wie dan controle heeft”

Video

Nu in de bergetappes van de Tour de France blijkt dat Jonas Vingegaard en Tadej Pogačar ontzettend aan elkaar gewaagd zijn, wordt de individuele tijdrit in de slotweek opeens interessant. Op de dinsdag na de laatste rustdag wacht een lastige chrono van 22,4 kilometer naar Combloux. “Die gaat sowieso een verschil brengen”, kondigt Merijn Zeeman, sportief manager van Jumbo-Visma, aan bij WielerFlits.

“Dat zal ook bepalen wie de controle heeft de dag erna, dan gaan we naar de Col de la Loze”, kijkt Zeeman verder vooruit. “Het wordt spetterend, maar als het dan nog minimale verschillen zijn krijg je nog de Vogezen. Ik verwacht dat dit tot het laatste moment spannend gaat blijven. We gaan nu ook de derde week in en vermoeidheid gaat een enorme rol spelen. Maar niets is te voorspellen.”

Dat vertelde de ploegleider van Jumbo-Visma na de Alpenrit naar Morzine, waarin Jonas Vingegaard na een slopende dag uiteindelijk een seconde uitliep op zijn naaste belager Tadej Pogačar. “Het was een ongelooflijke dag natuurlijk. Plus een seconde voor Jonas, dat is niet onverwacht als je ziet hoe gewaagd deze mannen aan elkaar zijn. De laatste drie keer was het elke keer 23 seconden tot 8 seconden verlies”, blikt hij terug.

“Pogačar is zo explosief, daar zul je wel iets tegenover moeten zetten. We wilden er een uitputtende dag van maken. Dat was het, met Pogačar en Jonas die geweldige etappe voorschotelen”, aldus Zeeman.

Lees ook: Tour 2023: Bekijk hier de beelden van motoren die Pogacar hinderen op top Joux Plane

‘Motoren zijn al langer een probleem’

Een heikel punt was de bonificatiesprint op de Col de Joux Plane, waar Pogačar gehinderd werd door de aanwezige tv- en foto-motoren. “”Ik zat in de auto, dus ik heb daar een flard van meegekregen”, zegt hij erover. “Motoren zijn al langer een probleem in het wielrennen, soms profiteer je en soms heb je er last van. Gisteren had UAE Emirates er profijt van en vandaag zat die motor er weer heel kort voor, maar nu wordt Pogačar gehinderd.”

En wat is het plan van morgen, als de rit naar Saint-Gervais Mont-Blanc op het menu staat? “Wij moeten eerst de balans opmaken en vragen hoe het met de mannen is, zij hebben een fenomenale prestatie geleverd. Dan gaan we gezamenlijk naar morgen kijken”, aldus de sportieve baas van Jumbo-Visma.

Lees ook: Tour 2023: Voorbeschouwing etappe 16 lastige tijdrit naar Combloux – Cruciale test in klassementsstrijd?